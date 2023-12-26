В Крыму намерены отреставрируют церковь VIII века

Государственная строительная экспертиза Республики Крым выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проекта ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения – Церкви Иоанна Предтечи в Керчи. Экспертная организация подключена к Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ).

Церковь Иоанна Предтечи расположена в самом центре города Керчи и считается одним из древнейших действующих христианских храмов не только на Крымском полуострове, но и в странах СНГ. Она была построена в VIII веке в традициях византийской архитектуры. Церковь пострадала в результате ливней 2021 года и требовала реконструкции.

Одобренный экспертами проект предусматривает укрепление несущих конструкций и фундамента, монтаж системы водоотведения. Помимо реставрации сохранившихся архитектурных и конструктивных элементов периода создания храма, предполагается восстановить его части, разрушенные в советские годы. Границы церкви собираются расширить, а неподалеку от нее появится хозяйственно-бытовая постройка.*

Застройщик – ГАУ Республики Крым «Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры».

Проектировщик – ООО «ПФ-Градо».

Данные об экспертизе объекта размещены в ГИС ЕГРЗ, оператором которой является Главгосэкспертиза России.

*Отмечаем, что информация о планируемых работах берется из открытых источников.

источник: пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России»