В Крыму намерены построить два водохранилища

В ходе мероприятия стороны обсудили социально-экономическое развитие Крыма, в том числе вопросы агропромышленного комплекса, туристической отрасли и сохранения лесного фонда республики, другие.

Как отметил Дмитрий Патрушев, социально-экономическое развитие республики демонстрирует рост:

Поступательно увеличивается объем инвестиций, строятся новые дороги, коммуникации, жилье. Доходы населения за этот период выросли более чем в два раза. И важно, что их рост продолжается. Кроме того, республика является важным туристическим центром нашей страны. За 10 лет поток отдыхающих у вас увеличился почти на 40 %. Важную роль в экономике региона, конечно же, играет агропромышленный комплекс. Правительство РФ системно поддерживает развитие отрасли. Только в 2024 году направлено почти 2,5 млрд рублей. В целом за десятилетие в республике почти вдвое вырос урожай зерновых, плодов и ягод. Также Крым – один из важнейших винодельческих регионов России. В 2023 году на полуострове произведено 115 тыс. тонн винограда, это третий урожай в стране.

Со своей стороны, Сергей Аксёнов обратился к вице-премьеру России с просьбой поддержать строительство в Крыму двух водохранилищ.

В Крыму имеется потребность в строительстве двух новых объектов для обеспечения водой населения Алушты и Ялты. Конечно, в настоящее время это не приоритетная задача, поскольку имеющихся запасов нам точно хватит на два полных года, даже без учета осадков. Здесь рисков нет. Однако мы хотим предупредить возможный дефицит в случае засухи, как это было у нас несколько лет назад, – говорит Глава республики.

Сергей Аксёнов уточнил, что для покрытия нужд Алушты предполагается строительство водохранилища на 8,5 млн кубометров воды, а для Ялты –водохранилища на 5,5 млн кубометров.

Предварительно мы согласовали эти проекты с коллегами из федерального центра. Все расчеты произвели совместно. Ориентировочная стоимость обоих объектов составляет 22 млрд рублей, – проинформировал Глава Крыма.

Дмитрий Патрушев отметил перспективность строительства водохранилищ и поручил проработать детали обоих проектов.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым