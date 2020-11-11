В Крыму намерены построить хранилища для фруктов

Два крупных хранилища фруктов — на 10 тысяч тонн каждое — построят в Крыму к 2023 году.

В прошлом году сдали хра нилище на 15 тыс. тонн, в следующем к концу года сдаем хранилище на 10 тыс. тонн и через два года — еще на 10 тыс. тонн. У нас имеется еще старое хранилище на 15 тыс. тонн. Так что общий объем хранилищ составит 50 тыс. тонн. Будет построен еще цех сортировки. Это будут крупнейшие хранилища фруктов в Крыму. Объем инвестиций составит 2 млрд рублей, — цитирует ТАСС генерального директора АО «Крымская фруктовая компания» Бруно Мармэ.

На данный момент поставки крымских яблок осуществляется в Москву, Санкт-Петербург, на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток. Новые фруктохранилища позволяют сберегать яблоки на период до 9 месяцев.

По словам заместителя председателя Совета министров — министра финансов Республики Крым Ирины Кивико, проект, реализованный компанией является одним из крупнейших в регионе по объему инвестиций. Общая сумма вложений уже превысила 1 млрд рублей, создано 250 новых рабочих мест.

Инвестор не останавливается на достигнутом, увеличивается площадь садов, планируется дальнейшая реализация, а значит, будут созданы новые рабочие места и увеличатся поступления в бюджет.