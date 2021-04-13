В Крыму намерены построить отели и санатории на 20 тысяч номеров

Строительство новых отелей и обновление уже имеющихся объектов позволит пополнить фонд ориентировочно на 20 тыс. номеров в течение ближайших пяти лет. Мнение высказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Мы работаем над увеличением качественного номерного фонда, он затребован сейчас максимально. В ближайшие два-три года [появится] минимум 4-5 тыс. дополнительных номеров, а в течение пяти лет — до 20 тыс. номеров. Это возможно путем строительства новых санаториев и гостиниц и реновирования существующих объектов размещения, — цитирует чиновника ТАСС .

По словам Вадима Волченко, активное расширение номерного фонда уже ведется. С 2014 года в регионе открыто 44 новых отеля, построено более 3 тыс. новых номеров, реконструировано и введено в оборот 334 средства размещения и 30 совершенно новых объектов показа. Количество современных и оборудованных пляжей увеличилось с 260 в 2014 году до 455 по состоянию на 2020 год.

Источник: ТАСС