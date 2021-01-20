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Фото: ВК

В Крыму намерены повысить мощность Бахчисарайской газораспределительной станции

Опубликовал: КрымPRESS в Газоснабжение Крыма 19:39 20.01.2021

Проектно-сметную документацию на реконструкцию Бахчисарайской газораспределительной станции и увеличение ее пропускной способности до 70 тыс. куб. м в час рассмотрели эксперты Главгосэкспертизы России, выдав по итогам проведения экспертизы положительное заключение.

ГРС Бахчисарай была введена в эксплуатацию в Бахчисарайском районе Республики Крым в 1967 году. С целью повышения пропускной способности системы и обеспечения местных потребителей газом Государственной программой «Газификация населенных пунктов Республики Крым» предусмотрены ликвидация старой станции и строительство новой в километре от нее. Проектом, одобренным Главгосэкспертизой России, запланировано сооружение в составе новой газораспределительной станции узлов переключения, редуцирования, очистки, подогрева и измерения расходов газа, узлов отбора проб, строительство входных коллекторов и обводных линий. Также здесь построят блочно-комплектное устройство электроснабжения, обустроят площадку для мобильного узла подачи газа, установят прожекторную мачту с молниеотводом и другие объекты системы, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Длина нового газопровода-отвода, который пройдет от магистрального газопровода «Симферополь-Севастополь» к ГРС Бахчисарай, составит 0,242 км, пропускная способность — 70 тыс. куб. м в час. В точке врезки газопровода будет размещен крановый узел, к которому подведут подъездную дорогу. Кроме того, здесь оборудуют новое анодное поле и станции катодной защиты, проложат к станции кабельную линию и волоконно-оптическую линию передачи протяженностью 4,444 км от магистрального газопровода «Краснодарский край – Крым».

Наружные внутриплощадочные инженерные сети и коммуникации запроектированы как единая система, размещаемая в специально отведенных технических полосах.

Проект реконструкции разработали в ООО «Черноморнефтегаз Газификация». Застройщик — ГУП Республики Крым «Черноморнефтегаз».

В Крыму намерены повысить мощность Бахчисарайской газораспределительной станции

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