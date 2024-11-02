В Крыму намерены продлить программу обучения бизнесу участников СВО

Программа «СВОе дело», благодаря которой участников специальной военной операции (СВО) обучают правилам ведения бизнеса, будет продолжена в Крыму в 2025 году в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Об этом

Программа «СВОе дело» реализуется фондом поддержки предпринимательства для участников специальной военной операции, которые уже завершили службу, и для членов их семей, чтобы помочь начать свой бизнес. В этом году у нас было 40 участников, из которых 10 уже зарегистрировали свое дело.

Участники СВО и члены их семей выбрали для себя занятие бизнесом в сельском хозяйстве, строительстве, туризме, цветочном бизнесе, изготовлении изделий из арт-бетона, оказании юридических услуг.

В пресс-службе Министерства экономического развития Республики Крым ТАСС уточнили, что по программе «СВОе дело» в 2025 году будет два потока — в марте и октябре. Помощь в обучении оказывают 10 действующих предпринимателей, сотрудники профильных министерств и инфраструктуры поддержки предпринимательства республики. Для участников программы проведена разработка индивидуальной карты развития бизнеса, оказаны услуги по выходу на маркетплейсы, сертификации продукции, изготовлении вывесок, продвижении в социальных сетях, разработке финансовой модели бизнеса, создании сайта. Каждый участник программы получил наставника из числа действующих предпринимателей.

О фестивале

Первый фестиваль «Мой бизнес. Креатив» проходит 1-8 ноября в Симферополе при поддержке нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В нем принимают участие предприниматели, студенты крымских вузов. В рамках фестиваля будут обсуждаться вопросы задействования искусственного интеллекта, цифровизации креативных индустрий, которые могут применяться в туризме, медиа, моде и других сферах. Организованы художественная выставка-ярмарка творческих работ крымских мастеров, проходят показы мод от крымских дизайнеров, перед предпринимателями выступают опытные тренеры, которые делятся своими историями успеха.

источник: ТАСС