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В Крыму намерены рассмотреть единую концепцию размещения вывесок
фото: pxhere.com

В Крыму намерены рассмотреть единую концепцию размещения вывесок

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:47 27.02.2025

Единая концепция для наружных вывесок, которая будет использоваться во всех населенных пунктах, будет разработана в Крыму. Об этом ТАСС сообщили в министерстве внутренней политики, информации и связи республики.

На территории Крыма администрациями муниципальных образований разработаны и утверждены нормативные правовые акты, которыми урегулированы вопросы установки и эксплуатации рекламных и информационных конструкций. Также министерством рассматривается вопрос о создании единой концепции размещения вывесок, — сказали в министерстве.

До создания подобной концепции органы местного самоуправления вправе самостоятельно определять порядок и возможность размещения вывесок, не подпадающих под понятие рекламных конструкций, указанное в статье 19 Федерального закона «О рекламе». В настоящее время в соответствии с поручением главы Крыма Сергея Аксенова проводят мониторинг размещения вывесок информационного и рекламного характера на фасадах зданий. Это поможет упорядочить их на первом этапе. При этом учтут эстетическую составляющую в каждом муниципальном образовании республики с учетом архитектурной застройки и месторасположения.

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В конце декабря 2024 года в поселке Красногвардейское приступили к замене рекламных вывесок, которые содержат иностранные или же написанные на латинице слова. Населенный пункт стал пилотным на территории республики. Отмечалось, что постепенно инициативу масштабируют по всему Крыму.

источник: ТАСС

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