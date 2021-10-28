В Крыму намерены разработать систему QR-кодов для граждан с медотводом от прививки

В Крыму хотят разработать систему QR-кодов для людей, которые по заключению врачей не могут быть вакцинированы от коронавируса. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

Планируется разработать систему QR-кодов для тех граждан, которые по заключению врачей не могут быть вакцинированы и, соответственно, не могут получить сертификат о вакцинации, — отметил Аксёнов.

Кроме того, Глава Крыма поручил увеличить число и продолжительность работы пунктов вакцинации. Количество задействованных в их работе медиков также должно быть увеличено.

Для ускорения темпов иммунизации населения предлагается привлечь медработников детских садов и школ, частные медицинские организации, – заявил Глава РК.