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В Крыму намерены разработать систему QR-кодов для граждан с медотводом от прививки
Фото: pixabay.com

В Крыму намерены разработать систему QR-кодов для граждан с медотводом от прививки

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:02 28.10.2021

В Крыму хотят разработать систему QR-кодов для людей, которые по заключению врачей не могут быть вакцинированы от коронавируса. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

Планируется разработать систему QR-кодов для тех граждан, которые по заключению врачей не могут быть вакцинированы и, соответственно, не могут получить сертификат о вакцинации, — отметил Аксёнов.

Кроме того, Глава Крыма поручил увеличить число и продолжительность работы пунктов вакцинации. Количество задействованных в их работе медиков также должно быть увеличено.

Для ускорения темпов иммунизации населения предлагается привлечь медработников детских садов и школ, частные медицинские организации, – заявил Глава РК.

 

В Крыму намерены разработать систему QR-кодов для граждан с медотводом от прививки

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