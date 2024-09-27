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В Крыму намерены разработать стратегию развития туризма до 2036 года
фото: pikist.com

В Крыму намерены разработать стратегию развития туризма до 2036 года

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:28 27.09.2024

Министерство курортов и туризма Республики Крым разработает стратегию развития туризма до 2036 года, сообщил глава министерства Сергей Ганзий на стратегической сессии в рамках IХ Международной специализированной медицинской выставки «Здравоохранение. Крым — 2024».

Министерство начало работу по формированию стратегии по развитию туризма до 2036 года. Большой блок этой стратегии будет посвящен развитию санаторно-курортного направления, — цитирует ТАСС чиновника.

Ганзий отметил, что до ноября 2024 года минтуризма республики принимает предложения от представителей отрасли.

Ведущие медики Республики Крым и других регионов России собрались на IХ Международной специализированной медицинской выставке «Здравоохранение. Крым — 2024», которая открылась в среду в Ялте.

Более 70 компаний-участников продемонстрировали инновационное оборудование и научные разработки в области медицины и смежных отраслей. Среди экспозиций — медицинское оборудование и техника, УЗИ, рентгенология и лазерная техника, офтальмология, диагностика, дезинфекция, фармацевтика, медицинская одежда и обувь, расходные материалы и многое другое. Выставка является универсальной площадкой, объединяющей ведущих российских врачей и специалистов для обмена опытом, повышения профессиональной практики и обсуждения актуальных задач, пояснили ТАСС в пресс-службе компании «Экспокрым».

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Выставка проходит в отеле «Ялта-интурист». Деловая программа предусматривает разноплановые консультации, круглые столы, профильные конференции для специалистов различных направлений. Спикерами и экспертами выступят представители профильных министерств, главврачи и практикующие врачи, руководители государственных и частных лечебных учреждений, государственные служащие, занимающиеся вопросами здравоохранения, научные сотрудники, фармацевты, руководители и работники лабораторий, стоматологий, региональные представители, предприниматели рынка медицинских товаров и услуг.

источник: ТАСС

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