В Крыму намерены развивать автотуризм — будут создавать сеть кемпингов

По словам министра, автотуризм занимает наибольший процент от всего турпотока на полуостров — этим видом транспорта прибывают 2/3 всех туристов. За 11 лет в составе России в Крыму значительно изменилась логистика, туристы приезжают с востока на запад из Керчи, при этом улучшена логистическая доступность региона, этому способствовали запуск Крымского моста, строительство трассы «Таврида», запуск сухопутного маршрута через исторические регионы РФ, трасса Симферополь — Евпатория — Мирный, ведутся работы по съездам к курортным регионам республики и строительство объездной дороги вокруг Симферополя. При этом на полуострове сегодня работают 24 автокемпинга и расположено 7 потенциальных инвестиционных площадок. Вдоль трассы «Таврида» функционирует 11 многофункциональных зон дорожного сервиса и 9 еще проектируется. В 6 регионах Крыма функционируют 8 круглогодичных туристско-информационных центров и Туристско-информационный центр на АЗС «Лукойл» в Краснодарском крае.

Во исполнение поручения Президента РФ Министерством разработана и утверждена Концепция развития автомобильного туризма на территории Республики Крым до 2035 года. Приоритетными направлениями Концепции в части компетенции Министерства являются: — развитие туристской инфраструктуры вблизи ключевых объектов туристского показа и мест отдыха, в т.ч. развитие туристской навигации;

— создание многофункциональных зон дорожного сервиса на автомобильных дорогах, приоритетных для автомобильного туризма;

— формирование новых туристских продуктов в сфере автотуризма;

— разработка программ продвижения автомобильного туризма.

Как отметил Сергей Ганзий, в настоящее время на полуострове насчитывается 443 туристских маршрута, из них для автотуристов доступны 187. Министр отметил, что сегодня формируются новые туристские продукты в сфере автотуризма. Ведется разработка проекта туристского автомобильного маршрута «Азовское кольцо», предполагающего нить маршрута на основе автодороги Е97 в пределах Республики Крым: Джанкой – пгт Советский – Феодосия – Керчь-Крымский мост.

Кроме того, ведётся работа по размещению информации в цифровой системе «Эталон» с последующим размещением на портале Путешествуй.РФ по автомобильному маршруту АТМ «Дорогами Восточного Крыма», предусматривающему двухдневное путешествие автотуристов по маршруту «Керчь-Феодосия-Судак-Новый Свет».

Продолжается также работа по улучшению дорожной инфраструктуры. Для этого с 2015 года по 2023 год Министерством было изготовлено и установлено 734 знака туристской навигации, в том числе 14 знаков на федеральной трассе «Таврида» и 720 — в муниципалитетах. В 2024 году установлено еще 17 знаков на федеральной трассе «Таврида». Опытом развития индустрии кемпингов в России поделился эксперт Национального союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма Андрей Артюхов.

Как он отметил, по статистике, 67% всех автотуристов, путешествующих по стране, предпочитает отдых на природе.

Потенциально, люди ищут современно оборудованные кемпинги или базы отдыха. То есть порядка 10-12 млн человек ежегодно нуждаются в отдыхе на природе в комфортных условиях. И большинство стремится приехать к теплому морю, — заключил он.

В сессии также приняли участие председатель Комитета по туризму Краснодарского краевого отделения «Опора России» Антон Кулагин, генеральный директор «Экстрим Крым» Константин Выдыш, а также директор кемпинга «NordCamping Крым» (г. Феодосия) Вадим Петросян.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК