В Крыму намерены сформировать сборные по хоккею и фигурному катанию

Сборные команды по хоккею и фигурному катанию планируется организовать в Республике Крым, где в последние годы активно развиваются некоторые зимние виды спорта, сообщил в своем

Динамично развиваются филиалы спортивной школы зимних видов спорта «Наследие» в Симферополе, Керчи и Сакском районе. Специалисты отмечают, что уровень юных спортсменов растет. В связи с этим правительство республики поддержит формирование сборных Крыма по хоккею и фигурному катанию, а также проведение на полуострове крупного спортивного турнира — Кубка по хоккею, — говорится в сообщении.

Уточняется, что вопрос обсуждался на встрече с руководителями республиканских спортивных учреждений.

Наша общая задача и приоритет — дать возможность бесплатно заниматься спортом максимально возможному количеству детей, проанализировать все имеющиеся возможности, чтобы расширять деятельность учреждений, максимально задействовать имеющуюся инфраструктуру, — подчеркивает Сергей Аксенов.

Обсуждались и другие актуальные для развития спорта и сопутствующей инфраструктуры вопросы. Решено, что будут выделены средства, чтобы заменить лифты и участок кровли в санатории «Москва-Крым», где в бассейне за счет бюджета плаванием занимаются на общих основаниях 320 детей, а еще 47 детей из семей участников СВО — как отдельная категория.

В спортивной школе технических видов спорта развивается несколько перспективных направлений, среди которых парусный спорт, сверхлегкая авиация, компьютерный спорт и спортивное программирование. Сборной по парусному спорту будет оказана помощь в обеспечении специализированной экипировкой по федеральным стандартам. Отмечу: важно, чтобы занятия и соревнования по высокотехнологичным видам не только развивали таланты, но и направляли деятельность ребят в практическое русло, имели дальнейшее прикладное применение, — добавил глава Крыма.

По его словам, также обсуждалась поддержка Академии футбола Крыма, которая выпустила более 450 детей, а девять воспитанников спортивной школы разного возраста входят в состав сборной России. В среднем в год здесь обучается порядка 300 ребят, в том числе, согласно поручению правительства РФ, дети из исторических регионов.

Развитие зимнего спорта в Крыму

Активную работу по развитию зимних видов спорта в Крыму, где не формируется долгосрочный снежный покров, ведет руководитель спортивной школы зимних видов спорта «Наследие», известный фигурист Илья Авербух. Так, в мае в Керчи был открыт дворец зимних видов спорта «Наследие» с первой в Крыму площадкой для занятия керлингом. До этого — ледовые катки в Симферополе и в селе Уютном Сакского района, где проводятся на бесплатной основе занятия для детей, а также действует ночная хоккейная лига.