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В Крыму намерены штрафовать за нарушения правил катания на сап-досках и катамаранах
иллюстрация: pxhere.com

В Крыму намерены штрафовать за нарушения правил катания на сап-досках и катамаранах

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 13:32 07.04.2025

В Крыму в этом году вступят в силу правила использования сап-досок, катамаранов, байдарок, гидроциклов и других маломерных плавсредств, а также работы пунктов их проката. За их нарушение граждан будут штрафовать. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Крым Главного управления МЧС России по РК Александр Зраенко. По его словам, кататься на сап-досках и других плавсредствах разрешается на удалении не более 500 метров от берега при высоте волны не более 25 сантиметров.

Средствам активного отдыха и маломерным судам запрещено находиться в акватории пляжей, где купаются люди. Плавание на этих средствах разрешено вне акватории пляжей либо в буферной зоне между пунктами проката и пляжной территорией, то есть на расстоянии 50 и более метров до ближайших пляжей, – цитирует РИА Новости Крым Александра Зраенко.

Самостоятельно управлять этими плавсредствами можно только с 16 лет. Несовершеннолетние от 7 до 16 лет смогут кататься только под присмотром хотя бы одного взрослого. Детям до 7 лет выходить на воду на этих плавсредствах запрещено.

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Также запрещено кататься на сапах, катамаранах, байдарках и других плавсредствах в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, усилены требования к пунктам проката. Прежде всего, на них в обязательном порядке должны быть развернуты спасательные посты, имеющие соответствующий инвентарь – в первую очередь, спасательную лодку.

Также предприниматели должны обеспечить водолазное обследование и очистку дна в акваториях пунктов проката, чтобы избежать травмирования отдыхающих. На каждое прокатное плавсредство нанесут номера телефонов спасательного поста и спасательных служб, чтобы в случае внештатной ситуаций человек мог оперативно вызвать помощь.

Размеры штрафов для нарушителей этих правил пока обсуждаются. По словам Зраенко, планируется, что новые нормы вступят в силу к 1 июня этого года.

Он также отметил, что в прошлом году в Крыму спасатели более 200 раз приходили на выручку отдыхающим, которых уносило в море на различных плавсредствах. По его словам, новые нормы призваны значительно снизить эти риски.

источник: РИА Новости Крым

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