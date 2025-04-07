В Крыму намерены штрафовать за нарушения правил катания на сап-досках и катамаранах

Также запрещено кататься на сапах, катамаранах, байдарках и других плавсредствах в состоянии алкогольного опьянения.

Самостоятельно управлять этими плавсредствами можно только с 16 лет. Несовершеннолетние от 7 до 16 лет смогут кататься только под присмотром хотя бы одного взрослого. Детям до 7 лет выходить на воду на этих плавсредствах запрещено.

Средствам активного отдыха и маломерным судам запрещено находиться в акватории пляжей, где купаются люди. Плавание на этих средствах разрешено вне акватории пляжей либо в буферной зоне между пунктами проката и пляжной территорией, то есть на расстоянии 50 и более метров до ближайших пляжей, – цитирует РИА Новости Крым Александра Зраенко.

Кроме того, усилены требования к пунктам проката. Прежде всего, на них в обязательном порядке должны быть развернуты спасательные посты, имеющие соответствующий инвентарь – в первую очередь, спасательную лодку.

Также предприниматели должны обеспечить водолазное обследование и очистку дна в акваториях пунктов проката, чтобы избежать травмирования отдыхающих. На каждое прокатное плавсредство нанесут номера телефонов спасательного поста и спасательных служб, чтобы в случае внештатной ситуаций человек мог оперативно вызвать помощь.

Размеры штрафов для нарушителей этих правил пока обсуждаются. По словам Зраенко, планируется, что новые нормы вступят в силу к 1 июня этого года.

Он также отметил, что в прошлом году в Крыму спасатели более 200 раз приходили на выручку отдыхающим, которых уносило в море на различных плавсредствах. По его словам, новые нормы призваны значительно снизить эти риски.

источник: РИА Новости Крым