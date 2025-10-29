Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму намерены штрафовать за публикации фото и видео атак БПЛА
Новости Республики
В Крыму намерены штрафовать за публикации фото и видео атак БПЛА
фото: © РИА Новости . Константин Михальчевский

В Крыму намерены штрафовать за публикации фото и видео атак БПЛА

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:18 29.10.2025

В Крыму будет введена административная ответственность за размещение в Интернете и мессенджерах фото и видео работы систем ПВО, а также последствий терактов и диверсий на территории региона. Соответствующий законопроект приняли в первом чтении депутаты Государственного совета РК на сессии в среду.

Предлагается ввести административную ответственность за несоблюдение гражданами, должностными и юридическими лицами запретов, введенных главой Республики Крым, на распространение в СМИ, в том числе в сети Интернет, мессенджерах и соцсетях фото- и видео материалов, географических координат, позволяющих определить места размещения на территории республики систем ПВО, вооружений, техники, пунктов временной дислокации военных, а также запрета на фиксацию последствий терактов, диверсий и иных чрезвычайный происшествий, — сказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

Согласно документу, штрафы составят: для граждан — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Узнайте больше:  В Севастополе в 2025 году из-за детской шалости случились 3 пожара

Проект разработан в целях обеспечения безопасности, охраны военных, важных государственных и социальных объектов в регионе, подчеркнул Константинов.

18 июля глава республики Сергей Аксенов заявил, что в Крыму ввели запретна размещение в средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах фотографий и видео с координатами, позволяющими определить места размещения военных объектов, мест попадания вражеских ракет и беспилотников. Аналогичный указ подписал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

источник: РИА Новости Крым 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 18

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x