Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму намерены создать ещё одну площадку для размещения отходов (ТКО). Будет принимать «хвосты»
актуально в республике
В Крыму намерены создать ещё одну площадку для размещения отходов (ТКО). Будет принимать "хвосты"
фото: pikist.com

В Крыму намерены создать ещё одну площадку для размещения отходов (ТКО). Будет принимать «хвосты»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:56 18.09.2024

Банк России зарегистрировал облигацию Российского экологического оператора (РЭО) для финансирования создания в Крыму объекта размещения отходов. Ее разместят по закрытой подписке, а от размещения предполагается привлечь около 1,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба РЭО.

Банк России зарегистрировал выпуск облигаций РЭО. Ранее наблюдательный совет РЭО одобрил финансирование современного объекта размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) в Крыму в размере 1,27 млрд рублей. Данный объект станет неотъемлемой частью комплексной системы обращения с ТКО в регионе и будет принимать «хвосты», не подлежащие переработке, с комплексных объектов в Сакском, Белогорском и Ленинском районах. Благодаря новым объектам республика достигнет показателей по обработке 100% ТКО и снижению на 50% ТКО, направляемых на полигоны, — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Номинальная стоимость облигации серии 13-КИ составляет 1 млрд 271 млн 361 тыс. 606 руб. Ей присвоен регистрационный номер 4-11-00009-T. Срок погашения бонда — 31 декабря 2030 года. Предусмотрена амортизация.

Узнайте больше:  Прогноз: широкое внедрение цифрового рубля может начаться летом 2025 года

Средства, привлеченные от выпуска облигаций РЭО, будут направлены инвестору на создание объекта. Общий объем инвестиций оценивается в 1,35 млрд рублей. Мощность объекта размещения ТКО составит 600 тыс. тонн в год. Он будет построен в Белогорском районе.

источник: ТАСС

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ЖКХ Крыма

Комментарии для сайта Cackle
ЖКХ Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.