В Крыму намерены создать интерактивную карту кораблекрушений

А новые подсчеты говорят, что и больше кораблекрушений, потому что о многих мы не знаем. Очень мало известно о средневековых, античных. В действительности изучено меньше сотни. Детально – меньше десятка, – сказал Вахонеев.

Речь идет не только о крушениях гражданских и военных кораблей, но и воздушных судов, в частности самолетов, рухнувших в море в ходе боев в годы Великой Отечественной войны, сказал он.

Мы очень много знаем из архивов, что в период XX века, особенно в Великую Отечественную войну, потонуло и наших, и румынских, и немецких кораблей и самолетов. Многие из них до сих пор не найдены, – сказал ученый.

Даже те объекты, что обнаружены, не всегда до конца изучены, отметил он. В их числе до сих пор хранящий тайны теплоход «Армения», тем не менее многое удалось именно благодаря детальному изучению объекта, отметил он.

Крупнейшая катастрофа 1941 года, 7 ноября, в день годовщины Октябрьской революции, произошла в акватории Черного моря, недалеко от Ялты. «Армению» нашли в 2019 году. Почему долго искали и найти не могли? Потому что никто не знал точную точку. И таких кораблекрушений очень много, – поделился Вахонеев.

По словам ученого, открывать завесы тайны всех крушений в море в акватории Крыма и делать интересные открытия придется еще не одному поколению подводных археологов, дополняя тем самым историю.

Потому что есть политическая история, социальная, экономическая. И каждое новое открытие, например, античного или средневекового кораблекрушения добавляет пазл. Торговые пути: как, с кем торговали, откуда и что везли. Вот под Новым Светом есть корабль 13 века, пизанский. Из Пизы везли, а там испанская амфора была на его борту, и что из Испании везли масло или вино сюда, в Крым, уже очень интересно, – прокомментировал эксперт.

Что же касается кораблекрушений периода Великой Отечественной войны, то они интересны и важны не только с исследовательской точки зрения, но и как мемориализация памяти, считает Вахонеев.

Это не столь давние события. Многие погибшие экипажи там остались. Например, несколько подводных лодок, Д-4, Л-23, до сих пор не найдены. И дело чести их найти. Это подводные братские могилы. И нам нужно зайти не только с исследовательской целью, но с целью восстановления исторической памяти. Установить на карте знак, что здесь братская могила – якоря не бросайте, – сказал Вахонеев.

По словам ученого, какие-то архивы остаются засекреченными, но какие-то уже открыты. И очень часто современные исследования показывают, что сохраненные в документах координаты нахождения того или иного исторического объекта на дне моря или описание того, что произошло, не соответствуют действительности по характеру повреждений.

Поэтому очень важно все картографировать, сохраняя в «цифре», и вносить в особый реестр, чем сейчас эксперты и занимаются, сказал Вахонеев.