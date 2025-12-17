В Крыму намерены создать интернет-платформу для подачи заявок на детский отдых

Наша рекомендация была направлена на то, чтобы создать информационную систему автоматической подачи заявлений и формирования очередности на оздоровление детей. Сейчас у нас эта работа осуществляется не могу сказать, что плохо, но не системно. Подача заявлений осуществляется только в ручном режиме и только через управления образования, — сказал руководитель ведомства.

По словам Додонова, Министерство образования, науки и молодежи Крыма готово к формированию соответствующего техзадания. Также создание платформы обсуждается с Министерством внутренней политики, информации и связи.

На мой взгляд, в 2026 году такая платформа может появиться, и на нескольких муниципалитетах можно отработать ее эффективность, — добавил он.

источник: РИА Новости Крым