В Крыму намерены создать новый гимн региона

Глава Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов совместно с главой региона Сергеем Аксеновым инициировали создание рабочей группы по подготовке нового гимна региона, сообщил Константинов в своем

Совместно с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым обговорили создание рабочей группы по подготовке нового гимна Республики Крым. Считаю, что в этой части нашей символики назрела необходимость перемен. Будем их инициировать, обсуждать с общественностью Крыма, — написал он.

Глава регионального парламента отметил, что нынешний гимн, написанный композитором Алемдаром Карамановым и крымской поэтессой Ольгой Голубевой, сыграл свою историческую роль, но он не отражает новые реалии.

А нам нужен такой, который могли бы петь дети в школах, в котором был бы зафиксирован исторический и необратимый выбор крымчан, вернувшихся домой, в Россию, — уточнил Константинов.

источник: ТАСС