В Крыму намерены создать перечень работодателей для трудоустройства участников СВО

Перечень работодателей для трудоустройства окончивших службу участников СВО создадут в Республике Крым, сообщили ТАСС в министерстве труда и социальной защиты региона.

Работодателями Республики Крым совместно с исполнительными органами республики, а также первичными профсоюзными организациями проводится работа по формированию перечня работодателей, которые могут создать достойные условия труда, в том числе с уровнем заработной платы не менее 100 тыс. рублей и иными мерами поддержки работников для трудоустройства завершивших службу участников СВО, — говорится в сообщении.

В Республике Крым за каждым участником СВО, который выразил готовность получить помощь в трудоустройстве и профессиональной переподготовке, закреплен персональный сотрудник. На базе филиала фонда «Защитники Отечества» в Крыму организована работа сотрудников службы занятости с доступом к Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа России».

Всего в 2024 году в органы службы занятости обратилось 59 участников СВО, из них 17 имели инвалидность. При содействии службы занятости трудоустроены 29 участников СВО на завод «Фиолент» и другие предприятия, 7 зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей и плательщиков налога на профессиональный доход, еще 5 прошли профессиональное обучение по программам «Охранник», «Оператор котельной», «Пользователь ПК, Internet». Также в центре профессиональной реабилитации инвалидов в Евпатории осуществляется обучение инвалидов по 11 востребованным на рынке труда профессиям. Двое инвалидов из числа участников СВО прошли обучение профессии «водитель категории «В» на специализированных автомобилях, еще двое готовят документы для такого обучения.

источник: ТАСС