В Крыму намерены создать реестр крымских гастроспециалитетов

В рамках проекта Межведомственной рабочей группой планируется создать реестры крымских гастроспециалитетов и тематических экскурсий, разработать гастрогид и организовать подготовку персонала для знакомства туристов с местной кухней.
В Романовском колледже индустрии гостеприимства прошло заседание экспертов, научных работников, представителей министерств и учебных заведений по направлению «Наука». Были разработаны критерии определения крымских специалитетов, которые затем будут включены в единый реестр «крымских самостей». Это мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, овощи, фрукты, ягоды и растения, морепродукты, вино и безалкогольная продукция. Также будут описаны особенности технологий приготовления, оборудование, история и культура производства, — сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма РК.
Кроме того, в задачи рабочей группы входит формирование пула объектов общественного питания, которые работают с локальными продуктами, и фермерских хозяйств, создающих специалитеты.
По словам регионального куратора проекта — директора офиса перспективного развития АО «Корпорация развития Республики Крым» Елены Юрченко, уже в конце июня, в рамках награждения победителей Республиканского конкурса «Крымский сувенир» будут не только представлены лучшие гастрономические сувениры Крыма, но и презентован первый тестовый пул таких объектов.
Стоит отметить, что на базе одного из сыродельческих хозяйств в Симферопольском районе в селе Чистенькое накануне открыла свои двери первая в Крыму Территория Творчества «ЦСИ 1977».
Пространство не только объединит творческих людей, но и станет одной из гастроплощадок Проекта «ПроЕДУ по России», на которой будут проходить гастрофестивали, ярмарки и выставки, создавая новые возможности для знакомства с культурой региона через его гастрономическое наследие.
Как отметил министр курортов и туризма Республики Сергей Ганзий, гастрономический туризм является одним из самых быстрорастущих направлений туризма в стране.
В Крыму растет не только количество, но и качество объектов показа гастрономического туризма. Даже крупные производства открывают свои двери для туристов. Для школьников и студентов — это часть профориентации, которая уже показала свою эффективность. Узнавать культуру региона через кухню, локальные продукты, эндемики и специалитеты –стало неотъемлемой частью путешествий. Наша совместная работа в Федеральном проекте «ПроЕДУ по России» направлена на систематизацию и презентацию всего многообразия крымских продуктов. Это позволит не только сохранить уникальные гастрономические традиции региона, но и сделать их более доступными и привлекательными для туристов со всей России, — цитирует пресс-служба министра курортов и туризма Республики Крым Сергея Ганзий.
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
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С тегами: Крым туристический