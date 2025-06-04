В Крыму намерены создать реестр крымских гастроспециалитетов

В рамках проекта Межведомственной рабочей группой планируется создать реестры крымских гастроспециалитетов и тематических экскурсий, разработать гастрогид и организовать подготовку персонала для знакомства туристов с местной кухней.

В Романовском колледже индустрии гостеприимства прошло заседание экспертов, научных работников, представителей министерств и учебных заведений по направлению «Наука». Были разработаны критерии определения крымских специалитетов, которые затем будут включены в единый реестр «крымских самостей». Это мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, овощи, фрукты, ягоды и растения, морепродукты, вино и безалкогольная продукция. Также будут описаны особенности технологий приготовления, оборудование, история и культура производства, — сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма РК.

Кроме того, в задачи рабочей группы входит формирование пула объектов общественного питания, которые работают с локальными продуктами, и фермерских хозяйств, создающих специалитеты.

По словам регионального куратора проекта — директора офиса перспективного развития АО «Корпорация развития Республики Крым» Елены Юрченко, уже в конце июня, в рамках награждения победителей Республиканского конкурса «Крымский сувенир» будут не только представлены лучшие гастрономические сувениры Крыма, но и презентован первый тестовый пул таких объектов.

Стоит отметить, что на базе одного из сыродельческих хозяйств в Симферопольском районе в селе Чистенькое накануне открыла свои двери первая в Крыму Территория Творчества «ЦСИ 1977».