В Крыму намерены создавать передовые школы. Для подготовки кадрового резерва

Максим Орешкин напомнил, что работа ведется в рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина об образовании до 2030 года не менее 12 передовых школ во всех федеральных округах.

В свою очередь, Дмитрий Чернышенко отметил, что создание таких учреждений запланировано в каждом федеральном округе по национальному проекту «Молодежь и дети». Они будут способствовать подготовке кадрового резерва для наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики.

В ходе заседания принято решение одобрить представленную концепцию передовых школ, в рамках которой планируется разрабатывать научно-образовательную и инфраструктурную составляющие, а также вопросы воспитательной работы, подготовки учителей и оценки успехов учеников. Ожидается, что учреждения станут методическими центрами для школ всех федеральных округов и будут распространять лучшие педагогические практики.

Сообщается также, что Министерство просвещения Российской Федерации совместно с руководством субъектов, вузами и социальными партнерами уже приступило к подготовке изменений, которые необходимо будет внести в ряд нормативных актов для успешной реализации поручения Президента России.

СПРАВКА. Координационный совет при Правительстве РФ по созданию передовых общеобразовательных организаций был образован в октябре 2024 года по поручению Президента России Владимира Путина. Заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин и Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко назначены сопредседателями Совета. В его задачи входит решение вопросов по комплектованию передовых школ педагогическими и управленческими кадрами, оснащению организаций, а также набору учащихся.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым