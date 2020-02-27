В Крыму намерены уберечь животных от жестокого обращения. Законодательно

На заседании второй сессии Госсовета РК депутаты сразу в двух чтениях поддержали изменения в Закон «О содержании и защите от жестокого обращения домашних животных и мерах по обеспечению безопасности населения в Республике Крым». Проект закона доработан и внесен в соавторстве депутатами Сергеем Трофимовым и Георгием Шаповаловым.

Закон Республики Крым действовал на полуострове более трех лет. Сложилась позитивная практика в данной сфере, многие наши наработки приводятся в пример на федеральном уровне. За это время стерилизовано более 20 тысяч голов самок безнадзорных собак, что положительно сказалось на уменьшении численности популяции безнадзорных животных. Количество обращений граждан по вопросам скопления безнадзорных животных, нанесению покусов такими животными снизилась на 39% в 2018 году и 64% в 2019 году в сравнении с 2017 годом, когда была начата эта работа, — цитирует пресс-служба Госсовета РК Сергея Трофимова.

Однако Федеральным законом определено, что все мероприятия с безнадзорными животными осуществляется исключительно в приютах, которые размещаются в специально предназначенных зданиях, строениях, сооружениях.

Вместе с тем, на сегодняшний день в Республике Крым отсутствуют приюты. Отлов, стерилизацию и маркировку животных осуществляют некоммерческие организации на основании муниципальных контрактов, а строительство единственного приюта в городе Симферополе находится на втором этапе. Таким образом, выполнение ряда требований Федерального закона, касающихся деятельности приютов, невозможно по объективным причинам, — обозначил ситуацию парламентарий.

В этой связи проектом закона предусмотрено отлагательное действие (до 31 декабря 2021 года) норм Закона «О содержании и защите от жестокого обращения домашних животных и мерах по обеспечению безопасности населения в Республике Крым», регулирующих проведение стерилизации, вакцинации, мечения и иных профилактических мероприятий.