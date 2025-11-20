Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму намерены усилить контроль в сфере ЖКХ
Новости Республики
В Крыму намерены усилить контроль в сфере ЖКХ
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

В Крыму намерены усилить контроль в сфере ЖКХ

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:19 20.11.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк принял участие в расширенном заседании коллегии Прокуратуры Республики Крым, где рассмотрены вопросов состояния законности и прокурорского надзора за исполнением законодательства при управлении многоквартирными жилыми домами и проведении их капитального ремонта.

Жилищно-коммунальное хозяйство остаётся одной из самых сложных и чувствительных сфер для граждан. Работа ведётся, но требует существенного усиления, — подчеркнул Юрий Гоцанюк.

В ходе коллегии Председатель Правительства дал ряд поручений, направленных на повышение эффективности отрасли. В частности, он заявил о необходимости завершить в течение трёх лет установку приборов учёта потребляемых ресурсов во всех многоквартирных домах республики.

Также, по словам Гоцанюка, в ближайшие три месяца предстоит актуализировать данные в государственной информационной системе ЖКХ — в части количества многоквартирных домов и способов управления каждым из них.

Узнайте больше:  Минфин РК - призер II Всероссийского конкурса управленческих инноваций

Министерству жилищно-коммунального хозяйства и инспекции по жилищному надзору Республики Крым поручено наладить системную работу по проведению плановых проверок, выдаче предписаний и, при необходимости, лишению лицензий недобросовестных управляющих компаний.

В случае нарушений предусмотрены меры административного воздействия: от штрафов и дисквалификации руководителей управляющих организаций до направления материалов в правоохранительные органы.

Кроме того, руководству Министерства жилищно-коммунального хозяйства и муниципальных образований Крыма предстоит в течение двух месяцев урегулировать ситуацию с многоквартирными домами, в отношении которых собственники до сих пор не определили способ управления.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.