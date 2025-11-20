В Крыму намерены усилить контроль в сфере ЖКХ

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк принял участие в расширенном заседании коллегии Прокуратуры Республики Крым, где рассмотрены вопросов состояния законности и прокурорского надзора за исполнением законодательства при управлении многоквартирными жилыми домами и проведении их капитального ремонта.
Жилищно-коммунальное хозяйство остаётся одной из самых сложных и чувствительных сфер для граждан. Работа ведётся, но требует существенного усиления, — подчеркнул Юрий Гоцанюк.
В ходе коллегии Председатель Правительства дал ряд поручений, направленных на повышение эффективности отрасли. В частности, он заявил о необходимости завершить в течение трёх лет установку приборов учёта потребляемых ресурсов во всех многоквартирных домах республики.
Также, по словам Гоцанюка, в ближайшие три месяца предстоит актуализировать данные в государственной информационной системе ЖКХ — в части количества многоквартирных домов и способов управления каждым из них.
Министерству жилищно-коммунального хозяйства и инспекции по жилищному надзору Республики Крым поручено наладить системную работу по проведению плановых проверок, выдаче предписаний и, при необходимости, лишению лицензий недобросовестных управляющих компаний.
В случае нарушений предусмотрены меры административного воздействия: от штрафов и дисквалификации руководителей управляющих организаций до направления материалов в правоохранительные органы.
Кроме того, руководству Министерства жилищно-коммунального хозяйства и муниципальных образований Крыма предстоит в течение двух месяцев урегулировать ситуацию с многоквартирными домами, в отношении которых собственники до сих пор не определили способ управления.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: ЖКХ Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: ЖКХ Крыма