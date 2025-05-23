В Крыму намерены усилить контроль за финансированием АПК и туриндустрии

По словам Юрия Гоцанюка — «основная цель повышения контроля – максимизировать эффективность каждого вложенного в экономику рубля».

Председатель Правительства подчеркнул важность систематических проверок, которые позволят не только выявлять недостатки, но и оперативно вносить коррективы в реализуемые программы.

По итогам заседания были даны поручения о внедрении дополнительных мер контроля, включая приведение нормативно-правовых актов в соответствие с актуальными требованиями.

Приоритет в субсидировании доложены получать предприятия с опытом и хорошей репутацией, стабильной динамикой роста. Это повысит мотивацию и уровень ответственности среди получателей субсидий, создавая более благоприятные условия для развития отрасли и способствуя экономическому росту республики, – отмечает Юрий Гоцанюк.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым