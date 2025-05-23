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В Крыму намерены усилить контроль за финансированием АПК и туриндустрии
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

В Крыму намерены усилить контроль за финансированием АПК и туриндустрии

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:33 23.05.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк принял участие в расширенном заседании прокуратуры Республики Крым на котором рассматривались вопросы по соблюдению законов при предоставлении и расходовании бюджетных средств, выделяемых на поддержку агропромышленного и туристического комплексов республики. 

По словам Юрия Гоцанюка — «основная цель повышения контроля – максимизировать эффективность каждого вложенного в экономику рубля».

Председатель Правительства подчеркнул важность систематических проверок, которые позволят не только выявлять недостатки, но и оперативно вносить коррективы в реализуемые программы.

По итогам заседания были даны поручения о внедрении дополнительных мер контроля, включая приведение нормативно-правовых актов в соответствие с актуальными требованиями.

Приоритет в субсидировании доложены получать предприятия с опытом и хорошей репутацией, стабильной динамикой роста. Это повысит мотивацию и уровень ответственности среди получателей субсидий, создавая более благоприятные условия для развития отрасли и способствуя экономическому росту республики, – отмечает Юрий Гоцанюк. 

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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