Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму намерены в этом году обустроить 130 км Большой Крымской тропы
Новости Республики
В Крыму намерены в этом году обустроить 130 км Большой Крымской тропы
фото: пресс-служба Минкурортов Крыма

В Крыму намерены в этом году обустроить 130 км Большой Крымской тропы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:30 27.04.2026

В Крыму в этом году благоустроят еще шесть этапов крупнейшего на полуострове пешеходного туристического маршрута «Большая Крымская тропа». Об этом РИА Новости Крым сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий.

В этом году запустим шесть этапов, пойдем со стороны Ангарского перевала в сторону Севастополя и свяжем (Большую Крымскую тропу) с Большой Севастопольской тропой. Еще порядка 130 километров в этом году обустроим, – сказал глава ведомства.

Таким образом, по итогам 2026 года будет благоустроено порядка 250 километров маршрута. Общая протяженность Большой Крымской тропы составляет более 750 км от западного до восточного побережья полуострова.

Министр уточнил, что благоустройство включает в себя установку на маршруте поддонов для размещения палаток и беседок для перекусов, информационных щитов и навигационных знаков, а также обустройство мест для костров, где можно приготовить пищу.

Тропа будет открыта на протяжении всего года, ограничений на ее посещение в пожароопасный период не предусмотрено, отметил Ганзий.

Он добавил, что на данный момент проработан еще ряд предложений по улучшению инфраструктуры Большой Крымской тропы, которые будут внедрены на следующих этапах ее благоустройства.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 9

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.