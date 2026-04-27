В Крыму намерены в этом году обустроить 130 км Большой Крымской тропы

В этом году запустим шесть этапов, пойдем со стороны Ангарского перевала в сторону Севастополя и свяжем (Большую Крымскую тропу) с Большой Севастопольской тропой. Еще порядка 130 километров в этом году обустроим, – сказал глава ведомства.

Таким образом, по итогам 2026 года будет благоустроено порядка 250 километров маршрута. Общая протяженность Большой Крымской тропы составляет более 750 км от западного до восточного побережья полуострова.

Министр уточнил, что благоустройство включает в себя установку на маршруте поддонов для размещения палаток и беседок для перекусов, информационных щитов и навигационных знаков, а также обустройство мест для костров, где можно приготовить пищу.

Тропа будет открыта на протяжении всего года, ограничений на ее посещение в пожароопасный период не предусмотрено, отметил Ганзий.

Он добавил, что на данный момент проработан еще ряд предложений по улучшению инфраструктуры Большой Крымской тропы, которые будут внедрены на следующих этапах ее благоустройства.

источник: РИА Новости Крым