В Крыму намерены вакцинировать до 100% сотрудников санаторно-курортной сферы

Министерство курортов и туризма Республики Крым продолжает проведение централизованной вакцинации работников санаторно-курортной отрасли республики. По состоянию на 29 июня, более 10 тысяч работников отелей и санаториев по всему Крыму получили прививку централизованным способом. Также, сотрудники санаторно-курортной сферы проходят вакцинацию самостоятельно, в поликлиниках по месту жительства. Так, в среду, силами выездной бригады ГБУЗ РК «Судакская городская больница» была проведена вакцинация сотрудников туристско – оздоровительного комплекса «Судак», как первым, так и вторым компонентом.

Мы формируем списки по заявкам отелей и санаториев, которые обращаются к нам и совместно с министерством здравоохранения отрабатываем их в рамках централизованной вакцинации. Уже более 10 тыс. сотрудников санаториев и гостиниц вакцинировано, но мы будем сейчас усиливать темпы вакцинации. С руководством отелей и санаториев и в рамках личных встреч, и в рамках ВКС которое состоится уже завтра, мы будем настаивать на 100%-ной вакцинации, — цитирует пресс-служба министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.

По его словам, вакцинированы должно быть сотрудники всех средствах размещения, поскольку во всех регионах загрузка объектов размещения действительно высокая, но больше внимания уделяется на данный момент Алуште и Ялте.

Мы понимаем то, что часть сотрудников вакцинируются самостоятельно, часть возможно переболевшие, но главный показатель успешности сезона 2021 года – безусловно безопасность, — отмечает министр.

В 2020 году санаторно-курортная сфера Крыма получили большой опыт работы в условиях пандемии – удалось не только запустить работу в экстренно короткие сроки, но и не допустить вспышек заболеваемости в объектах размещения ни в высокий сезон, ни в новогодние праздники.

В отрасли сохраняются все меры профилактики, ведутся журналы по контролю термометрии сотрудников предприятий, сохранен масочный режим и меры дезинфекции. Несмотря на это, с 1 июня министерством увеличено количество мониторинговых выездов для проверки соблюдения требований Роспотребнадзора объектами размещения.