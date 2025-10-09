В Крыму намерены ввести обязательную регистрацию всех домашних животных

По ее словам, соответствующие поправки в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» разработаны Министерством природных ресурсов и экологии РФ и в настоящее время проходят процедуру согласования.

Она добавила, что нововведение необходимо, чтобы упорядочить сферу содержания домашних животных и повысить уровень ответственности их владельцев.

В сентябре Министерство природы внесло предложение о внесении изменений в закон в части введения обязательной регистрации. До этого момента такого законопроекта не существовало, но сейчас он появился и проходит процедуру согласования. Мы искренне надеемся, что федеральный законодатель поддержит эту инициативу, – сказала Лисовская-Чудинович.

Она уточнила, что регистрация начнется с собак, а в дальнейшем будет поэтапно распространяться и на кошек. Владельцы смогут выбрать форму идентификации – электронный микрочип или жетон с индивидуальным номером. Учет животных в федеральной системе будет проводиться бесплатно, а вот сама процедура чипирования останется платной.

Учет животных в федеральной информационной системе в сфере ветеринарии осуществляется по аналогии с сельскохозяйственными животными и финансируется из бюджета. Это позволит создать единую базу данных, где каждая собака или кошка будет иметь уникальный номер, связанный с владельцем, – отметила Лисовская-Чудинович.

В Крыму уже сейчас технически готовы к внедрению системы. Зарегистрировать животное можно будет как в государственных, так и в частных ветеринарных клиниках. После процедуры чипирования данные питомца внесут в специальный компонент федеральной информационной системы «Хариот».

Если собака потеряется, достаточно будет считать номер чипа, чтобы определить владельца. В Крыму такая возможность уже работает в пилотном режиме, но пока доступна только в пределах региона, – добавила депутат.

Председатель крымской республиканской общественной организации «Верный друг» Людмила Милованова считает, что регистрация – это шаг к цивилизованному обращению с животными.

Регистрация – это основа порядка. Сегодня любой может купить собаку, завтра выбросить ее, а послезавтра завести новую. Пока у животного не будет паспорта и привязки к владельцу, мы не наведем порядок. Это не наказание, а инструмент ответственности, – подчеркнула она.

По мнению зоозащитников, обязательная регистрация поможет также выявлять недобросовестных заводчиков и бороться с бесконтрольным разведением породистых животных.

Сегодня любой может разводить собак и продавать щенков через маркетплейсы. Никто не контролирует ни условия, ни количество животных. Когда регистрация станет обязательной, все подобные хозяйства должны будут оформляться официально, с лицензией и отчетностью, – отметила Лисовская-Чудинович.

Законопроект предусматривает, что каждая собака и кошка, находящиеся во владении граждан, должны быть внесены в федеральный реестр. Это позволит отслеживать вакцинацию, стерилизацию и соблюдение правил содержания, а также сократить число безнадзорных животных.