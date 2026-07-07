В Крыму намолотили 356 тысяч тонн зерна

В Крыму убрано 114 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. А благодаря хорошим показателям урожайности, уже намолочено 356 тысяч тонн зерна. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

В этом году уборке подлежит 755 тыс. гектаров. На сегодняшний день уже обмолочено 114 тыс. га ранних зерновых и зернобобовых, при этом средняя урожайность составляет почти 32 ц/га. Благодаря таким показателям уже намолочено 356 тыс. тонн зерна, — написал Гоцанюк в своем канале в МАКС.

Он отметил, что несмотря на внешние вызовы, работа по ключевым направлениям экономики не прекращается. Один из важнейших вопросов – агропромышленный комплекс.

По словам Гоцанюка, из-за обильных весенних осадков и объективных сложностей на топливном рынке график работ немного сдвинут «вправо», в связи с чем завершение уборочной планируется к середине августа.

Ранее сообщалось, что в этом году крымские аграрии планируют собрать около 1,7 тысячи тонн черешни с площади почти 781 гектар.

Также министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк сообщал, что в Красногвардейском районе Крыма увеличивают площади посева свеклы. По его словам, уникальные климатические условия Крыма позволяют выращивать свеклу безвысадочным способом, то есть снижать затраты и повышать качество семенного материала.

источник: РИА Новости Крым

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