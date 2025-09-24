В Крыму наполняют Единый реестр воинского учета

В Крыму ведется работа по наполнению Единого реестра воинского учета. На данный момент проводится поэтапная работа по конвертации данных в государственной информационной системе «Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановки на воинский учет, гражданах состоящих на воинском учете, а также граждан, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете». Во всех комиссариатах на территории муниципальных образований Республики Крым установлены автоматизированные места реестра воинского учета, введенные в эксплуатацию.
Работа по наполнению реестра ведется на основании Указа Президента Российской Федерации 28 ноября 2022 года № 854 «О государственном информационном ресурсе, содержащем сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета» и постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2024 года № 1642 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2023 года № 536».
По информации ФКУ «Военный комиссариат Республики Крым»
