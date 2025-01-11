В Крыму наполняются водой водохранилища естественного стока

Выпавшие в декабре осадки в виде снегов и дождей способствовали наводнению рек в северном предгорье Республики Крым и постепенному наполнению водой водохранилищ естественного стока. Об этом сообщается в обзоре ситуации в бассейнах рек Крыма, опубликованном на

В декабре Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщало, что общий суммарный запас воды в водохранилищах, расположенных в руслах основных рек, к началу декабря составил 100, 926 млн куб. м, что на 3, 777 млн куб. м меньше, чем месяц назад.

К началу 2025 года ситуация частично улучшилась. На территории большинства речных бассейнов выпавшие осадки были незначительными, в пределах 19,9 — 51,0 мм, что в бассейне реки Салгир составило месячную норму, а в бассейнах остальных рек — 30-79% нормы. В горных районах проходили дожди и незначительное количество быстро сходившего снега.

Тем не менее, синоптическая обстановка сложилась благоприятно, отмечают в Гидрометцентре:

Положительные температуры воздуха в сочетании с выпадением дождей на снежный покров, значительные запасы грунтовых и карстовых вод способствовали постепенному увеличению водности в бассейнах большинства рек северного предгорья, а в большинстве бассейнов селевых рек муниципальных округов Алушты, Судака и Феодосии сохранялся незначительный сток. Началось постепенное наполнение водой водохранилищ естественного стока.

Общий суммарный объем воды в них к концу декабря 2024 года составил 110,94 млн куб. м, что на 9,568 млн куб м больше, чем месяц назад, но на 95,106 млн куб. м меньше, чем к началу 2024 года.

О водоснабжении Крыма

На территории республики расположено 23 водохранилища общим объемом 398,4 млн куб. м: 15 водохранилищ естественного стока общим объемом 235, 05 млн куб. м и восемь наливных, заполняемых из подземных источников, общим объемом 145, 35 млн куб. м.

Украина в мае 2014 года перекрыла воду, поступавшую в Крым из Херсонской области по каналу, который обеспечивал 90% потребностей полуострова. При проведении спецоперации российская армия освободила гидротехнический узел Северо-Крымского канала в Херсонской области. В ночь на 6 июня 2023 года украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС в результате чего дамба была разрушена, а вода в Крым перестала поступать.

источник: ТАСС