В Крыму напоминают о запрете на использование в Крыму пиротехники и фейерверков

Вместе с тем, по мнению Сергея Аксёнова, проведение массовых мероприятий в период новогодних праздников неуместно ввиду проведения специальной военной операции.

Прямого запрета или ограничений на корпоративы или вечеринки, конечно, нет, но с точки зрения морали стоит все же воздержаться. Всегда нужно помнить, что в это время кто-то выполняет задачи, связанные с риском для жизни, – посоветовал Глава Крыма.

При этом в муниципальных образованиях установят елки и украсят улицы, а для детей пройдут новогодние праздники в ограниченном формате.

Полную запись интервью можно посмотреть по ссылке.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым