Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму напоминают о запрете на использование в Крыму пиротехники и фейерверков
Новости Республики
В Крыму напоминают о запрете на использование в Крыму пиротехники и фейерверков
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Крыму напоминают о запрете на использование в Крыму пиротехники и фейерверков

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:18 25.12.2025

На территории Республики Крым продолжает действовать запрет на использование пиротехники и фейерверков. Этот вопрос Глава Республики Крым поднял в рамках программы «Серьезный разговор» в эфире телеканала «Крым 24». Как подчеркнул Сергей Аксёнов, данная мера в первую очередь связана с обеспечением безопасности граждан и не распространяется на хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня.

Вместе с тем, по мнению Сергея Аксёнова, проведение массовых мероприятий в период новогодних праздников неуместно ввиду проведения специальной военной операции.

Прямого запрета или ограничений на корпоративы или вечеринки, конечно, нет, но с точки зрения морали стоит все же воздержаться. Всегда нужно помнить, что в это время кто-то выполняет задачи, связанные с риском для жизни, – посоветовал Глава Крыма.

При этом в муниципальных образованиях установят елки и украсят улицы, а для детей пройдут новогодние праздники в ограниченном формате.

Узнайте больше:  Более 5600 объектов недвижимого имущества национализировали в Крыму

Полную запись интервью можно посмотреть по ссылке.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.