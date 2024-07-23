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В Крыму «наркоаграрий» вырастил 69 кустов конопли. Что было дальше

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:18 23.07.2024

Оперативники отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Сакский» в рамках профилактической операции «Мак-24» выявили наркоплантацию на территории домовладения 48-летнего местного жителя.

На приусадебном участке мужчины полицейские обнаружили и изъяли 69 кустов конопли с признаками культивации, высаженных в пластиковые ведра и выращиваемых в закрытом и открытом грунтах, а также больше 5 кг высушенных и измельченных частей растения серо-зеленого цвета со специфическим запахом, электронные весы с частицами растительного вещества и упаковочный материал – полимерные пакетики с пазовыми замками. Проведенная экспертиза показала, что кусты являются наркосодержащим растением семейства каннабис, а их высушенные части — марихуаной, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Подозреваемый рассказал стражам правопорядка, что в 2023 году заказал семена конопли в теневом интернет-магазине, а после выращивал их в огороде и теплице, где установил систему освещения. Со слов наркодельца, полученный урожай он высушивал и хранил для личного употребления.

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Отделом дознания и следствием возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 231 и ч. 2 ст. 228, а также ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения – заключение под стражу.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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