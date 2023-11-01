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В у «наркоагроном» перевозил в прицепе… 21 кг конопли

В Крыму «наркоагроном» перевозил в прицепе… 21 кг конопли

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:04 01.11.2023

Говорит, вёз, чтобы выбросить.

В Крыму автоинспекторы во время несения службы остановили на трассе «Симферополь – Николаевка», вблизи села Дубки для проверки груза и документов у водителя отечественный автомобиль с прицепом. За рулём машины находился 36-летний житель Симферополя.

Во время осмотра кузова буксируемого транспорта полицейские обнаружили в нём части растений со специфическим запахом. Экспертиза установила, что в прицепе находились кусты конопли общим весом 21 кг. Стражам правопорядка водитель рассказал, что утром возле дома обнаружил наркосодержащие растения. Погрузив саженцы в транспорт, по его словам, он вёз их в поле, чтобы уничтожить, — рассказали в МВД по РК.

Следствием ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ. «Наркоагроному» грозит наказание – до 3 лет лишения свободы. Впрочем, если убедит правоохранителей и судей в том, что действительно вез «травку» на «утилизацию»… Не будем загадывать, расследование продолжается.

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