В Крыму наркозакладчик решил оборудовать тайник в лесу. От полиции не ушел

В Крыму полицейские задержали закладчика, намеревавшегося сделать в лесу тайник с наркотиками.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым получили оперативную информацию о возможной причастности 42-летнего жителя соседнего региона к незаконному обороту наркотиков. Подозреваемый был задержан в лесном массиве Симферопольского района, когда намеревался сделать тайник с наркотиком. В ходе осмотра его автомобиля на заднем сиденье обнаружен пакет, в котором находились фасовочный материал, зип-пакеты, 4 мобильных телефона, 4 банковские карты, свёрток с порошкообразным веществом белого цвета и электронные весы. Кроме того, неподалёку от места задержания полицейские обнаружили сделанный злоумышленником ранее схрон, из которого также изъята упаковка с наркотиком, — сообщили в МВД по РК.

Согласно экспертизе, у закладчика были изъяты свыше 255 граммов N-метилэфедрона и более 305 граммов мефедрона.

В отношении мужчины следствием ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся дальнейшее оперативные и следственные действия, направленные на установление иных лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.