реклама крым
Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | ГИБДД Крыма | В Крыму наряд ДПС остановил пьяного водителя. Оказалось, «рецидивист»

crimeapress_news



реклама в крыму
В Крыму наряд ДПС остановил пьяного водителя. Оказалось, «рецидивист»
Фото: ГИБДД

В Крыму наряд ДПС остановил пьяного водителя. Оказалось, «рецидивист»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 20:51 15.01.2022

В Крыму, в пгт. Красногвардейское наряд ДПС остановил автомобиль под управлением местного жителя, 2000 года рождения, с признаками опьянения.

Пройти на месте освидетельствование на состояние опьянения мужчина отказался. Как выяснилось в результате проверки, гражданин ранее уже позволял себе сеть за руль в состоянии опьянения, за что привлекался к административной ответственности.В настоящее время отделом дознания

ОМВД России по Красногвардейскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 264.1 РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет, — сообщили в ГИБДД.

Госавтоинспекция напоминает: человек, управляющий транспортным средством в состоянии опьянения, является опасным для всех участников дорожного движения. Нельзя определить безопасную порцию алкоголя, любое его количество опасно и запретно для автолюбителя, намеревающегося сесть за руль.

Узнайте больше:  Этой ночью на дорогах Севастополя сотрудники ГИБДД проведут рейд «Нетрезвый водитель»

За вождение в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность – штраф и лишение прав от полутора до двух лет. За повторное нарушение правонарушителя ждёт уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы.

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.