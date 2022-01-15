В Крыму наряд ДПС остановил пьяного водителя. Оказалось, «рецидивист»

В Крыму, в пгт. Красногвардейское наряд ДПС остановил автомобиль под управлением местного жителя, 2000 года рождения, с признаками опьянения.

Пройти на месте освидетельствование на состояние опьянения мужчина отказался. Как выяснилось в результате проверки, гражданин ранее уже позволял себе сеть за руль в состоянии опьянения, за что привлекался к административной ответственности.В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Красногвардейскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 264.1 РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет, — сообщили в ГИБДД.

Госавтоинспекция напоминает: человек, управляющий транспортным средством в состоянии опьянения, является опасным для всех участников дорожного движения. Нельзя определить безопасную порцию алкоголя, любое его количество опасно и запретно для автолюбителя, намеревающегося сесть за руль.

За вождение в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность – штраф и лишение прав от полутора до двух лет. За повторное нарушение правонарушителя ждёт уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы.

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