В Крыму насчитали 9 тысяч «теневых» гостиниц и пансионатов. Надо менять законы

Крым предложит поправки в законодательство для вывода из тени 9 тысяч мини-отелей. В Крыму предлагают придать им статус «гостевых домов». Об этом стало известно в ходе заседания Совмина РК. По крайней мере, соответствующее предложение будет вноситься на рассмотрение Минстроя РФ, а именно: закрепление статуса «гостевых домов».

Основная у вас задача — до конца года, мы уже с Минстроем проговорили этот вопрос, внести законопроект в части легализации средств размещения, придания статуса «гостевого дома». Предварительно, в результате работы всех комиссий с муниципалитетами и минкурортов у нас выявлено более 9 тысяч объектов, которые потенциально занимаются сдачей жилья своего, построенного на участках с целевым назначением ИЖС, соответственно, используются в аренду в коммерческих целях, — рассказал Аксёнов.

Глава РК заметил, что сам он не против такого «курортного бизнеса». Но нужно «наладить взаимоотношение с государством»: налоги платить, обеспечивать безопасность туристов, «играть по правилам».

Понятно, что привыкли еще при Украине работать в таком формате. Условия, которые будут связаны с взаимоотношениями с государством, должны быть лучше, чем те, которые были до этого, — сказал Аксёнов.

Напомним, на сентябрь в Крыму намечено начало легализации всех «подпольных» средств размещения. Насколько это масштабно или выгодно? Судите сами, примерно треть курортников в Крыму останавливается в «частном секторе».