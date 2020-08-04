Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Крыму насчитали 9 тысяч «теневых» гостиниц и пансионатов. Надо менять законы

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Крыму насчитали 9 тысяч «теневых» гостиниц и пансионатов. Надо менять законы
Иллюстрация: universal-yug.ru

В Крыму насчитали 9 тысяч «теневых» гостиниц и пансионатов. Надо менять законы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:05 04.08.2020

Крым предложит поправки в законодательство для вывода из тени 9 тысяч мини-отелей. В Крыму предлагают придать им статус «гостевых домов». Об этом стало известно в ходе заседания Совмина РК. По крайней мере, соответствующее предложение будет вноситься на рассмотрение Минстроя РФ, а именно: закрепление статуса «гостевых домов».

Основная у вас задача — до конца года, мы уже с Минстроем проговорили этот вопрос, внести законопроект в части легализации средств размещения, придания статуса «гостевого дома». Предварительно, в результате работы всех комиссий с муниципалитетами и минкурортов у нас выявлено более 9 тысяч объектов, которые потенциально занимаются сдачей жилья своего, построенного на участках с целевым назначением ИЖС, соответственно, используются в аренду в коммерческих целях, — рассказал Аксёнов.

Глава РК заметил, что сам он не против такого «курортного бизнеса». Но нужно «наладить взаимоотношение с государством»: налоги платить, обеспечивать безопасность туристов, «играть по правилам».

Понятно, что привыкли еще при Украине работать в таком формате. Условия, которые будут связаны с взаимоотношениями с государством, должны быть лучше, чем те, которые были до этого, — сказал Аксёнов.

Напомним, на сентябрь в Крыму намечено начало легализации всех «подпольных» средств размещения. Насколько это масштабно или выгодно? Судите сами, примерно треть курортников в Крыму останавливается в «частном секторе».

В Крыму насчитали 9 тысяч «теневых» гостиниц и пансионатов. Надо менять законы

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.