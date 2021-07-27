В Крыму насчитали уже свыше четырех миллионов туристов

Развитие курортной отрасли в Крыму следует принципам безопасного и комфортного отдыха.

В Крыму к курортному сезону этого года было модернизировано и реконструировано более 80 объектов размещения, открываются новые пляжи и туристические маршруты. При этом развитие курортной отрасли в Крыму следует приоритетным принципам безопасного и комфортного отдыха. Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко в ходе пресс-тура на новые и реконструированные объекты размещения.

Мы находимся на пути кардинального изменения отрасли. Благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» развитие туристического бизнеса в Крыму становится системным и стратегически выверенным. Утвержденная правительственная программа выдачи льготных кредитов на строительство гостиниц и других объектов туристской инфраструктуры обеспечит Крыму туристическую привлекательность и максимальную доступность разнообразных качественных туристских услуг, а в дальнейшем полностью изменит ситуацию в санаторно-курортной сфере республики, — отметил Вадим Волченко.

Министр подчеркнул, что с начала года на 16 июля турпоток вырос на 40%, до более чем 4 миллионов отдыхающих в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. На фоне такого роста особенно важно неукоснительное соблюдение требований Роспотребнадзора, и на сегодня, что важно, не было зафиксировано ни одного очага новой коронавирусной инфекции в объектах размещения. Это стало возможным благодаря профессионализму и ответственному отношению бизнеса ко всем рекомендациям властей, что подтверждается ежедневным мониторингом и контролем со стороны минкурортов РК.

Данные требования Роспотребнадзора для санаториев и гостиниц размещены, в том числе, на сайте министерства курортов и туризма РК. Кроме того, сотрудниками министерства выявляется потребность в организованной вакцинации персонала объектов размещения для ее дальнейшей организации на предприятии. На данный момент более 13 тыс. сотрудников санаторно-курортной сферы по всему Крыму прошли централизованную вакцинацию, не считая тех, кто вакцинируется в частном порядке.

Так, в ходе выезда в Ялту и Гурзуф было установлено, что в целом, отели соблюдают все актуальные предписания – это необходимое наличие рециркуляторов, разметки, соблюдение масочного режима в помещениях. Были проверены оборудованные пляжи, а также представлены примеры реконструкции и модернизации санаторно-курортных объектов.

В частности, ялтинские объекты размещения к курортному сезону проводят реконструкции корпусов и номерного фонда, расширяют SPA-зоны, открывают новые виллы и проводят работы по дальнейшему благоустройству территории и пляжных комплексов, благоустраиваются набережные и буны.

Фото: минкурортов РК.