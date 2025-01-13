В Крыму нашли дельфинов, погибших из-за разлива нефтепродуктов

Гибель дельфинов, найденных в Крыму, в трех случаях связана с разливом мазута в Черном море, сообщил Глава Крыма в эфире телеканала «

К сожалению, у нас три дельфина погибли, — сказал Сергей Аксенов в ответ на вопрос о том, какой ущерб на территории региона нанесен морским животным и птицам из-за разлива мазута.

Аксенов добавил, что в регионе ведется масштабная работа по спасению пострадавших птиц — привлечены как профильные специалисты, так и волонтеры, только в парке «Тайган» помощь оказана уже более чем 500 птицам.

По данным научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа», порядка 60 дельфинов, чья гибель может быть связана с разливом нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Черном море, были обнаружены в Краснодарском крае. Погибших зафиксировали в Анапе, Новороссийске, Геленджике, несколько тел китообразных найдены в Туапсинском районе, еще одно — в Сочи. Также несколько погибших после разлива мазута дельфинов обнаружили в акватории Черного моря в Севастополе.

источник: ТАСС