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В Крыму нашли дельфинов, погибших из-за разлива нефтепродуктов
иллюстрация: pxhere.com

В Крыму нашли дельфинов, погибших из-за разлива нефтепродуктов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:39 13.01.2025

Гибель дельфинов, найденных в Крыму, в трех случаях связана с разливом мазута в Черном море, сообщил Глава Крыма в эфире телеканала «Россия 24«.

К сожалению, у нас три дельфина погибли, — сказал Сергей Аксенов в ответ на вопрос о том, какой ущерб на территории региона нанесен морским животным и птицам из-за разлива мазута.

Аксенов добавил, что в регионе ведется масштабная работа по спасению пострадавших птиц — привлечены как профильные специалисты, так и волонтеры, только в парке «Тайган» помощь оказана уже более чем 500 птицам.

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По данным научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа», порядка 60 дельфинов, чья гибель может быть связана с разливом нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Черном море, были обнаружены в Краснодарском крае. Погибших зафиксировали в Анапе, Новороссийске, Геленджике, несколько тел китообразных найдены в Туапсинском районе, еще одно — в Сочи. Также несколько погибших после разлива мазута дельфинов обнаружили в акватории Черного моря в Севастополе.

источник: ТАСС

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