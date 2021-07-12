В Крыму нашли способ дать денег владельцам автомобилей, пострадавших от потопа  

В Крыму нашли возможность выплатить компенсации владельцам автомобилей, поврежденных в результате наводнения в населенных пунктах на востоке и юге полуострова. За счет государства такие выплаты сделать невозможно, но поможет бизнес и некий благотворительный фонд. Такое заявление сделал Глава РК Сергей Аксёнов.

Мы решили вопрос с автотранспортом. Социально-ответственный бизнес нам перечисляет в благотворительный фонд 180 млн. рублей. Это внебюджет, это прецедент: по стране за счет бюджетных денег этого не делали никогда. Автомобили разбили на две категории: до 300 тысяч рублей – получат стоимость автомобиля по оценке в полном объеме, свыше 300 тысяч рублей, к сожалению, мы исходим из сумм в нашем распоряжении – 40% стоимости автомобилей, – рассказал Аксёнов.

Глава Крыма не исключил, что удастся найти возможность выплатить компенсации малообеспеченным и многодетным семьям, чьи автомобили стоили свыше 300 тысяч рублей.

Министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко сообщил, что всего было принято 930 заявок на компенсацию от владельцев «утонувших» автомобилей. На выплаты потребуется порядка 400 млн. рублей. Для получения компенсации необходимо будет предоставить документы на пострадавший автомобиль, подтверждающие личность и право собственности.

Где найти еще 220 млн. рублей – крымские власти не говорят, но по словам Аксёнова, выплата компенсаций за пострадавшие во время потопа автомобили может начаться на следующие неделе.