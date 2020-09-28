В Крыму настаивают на важности соблюдения графика водоподачи

Сергей Аксёнов в прямом эфире провел совещание по ситуации в сфере водообеспечения городского округа Симферополь, Бахчисарайского и Симферопольского районов в Крыму. По-прежнему наиболее проблемными вопросами являются отсутствие водоснабжения на верхних этажах многоквартирных домов, а также несоблюдение графика подачи и подвоза воды жителям. Глава РК особо подчеркнул важность соблюдения графика водоподачи.

Жители должны понимать, что могут набрать воду хотя бы в часы, отведенные для этого. Кроме того, часто после выезда на место оказывается, что несоблюдение графика связано с какими-либо техническими нюансами, касающимися замены насосов, прочистки водных систем и т.д. Эти вопросы нужно решать сразу, Правительство РК закупит всю необходимую для этого технику, — сказал Глава Республики.

Помимо этого, Глава Крыма дал поручение проконтролировать работу горячих линий по вопросам водообеспечения в связи с жалобами граждан и напомнил, что в случае необходимости данное совещание будет проводиться ежедневно.

На совещании было отмечено, что Симферополь все менее потребляет воду из традиционных источников – водохранилищ (Симферопольского, Аянского, Партизанского) и все более переходит на воду из артезианских скважин (аккумулируется в Межгорном водохранилище). По информации ГУП РК «Вода Крыма» сейчас, вместо привычных 160 тыс. кубометров воды ежесуточно, Симферополь получает около 125 тыс. кубов. Из них только 70 тысяч – из водохранилищ.

Идет уверенное замещение объемов воды на подземные водозаборы, — констатировал руководитель ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.

Впрочем, частично пополнить водохранилища могут проливные дожди, которые ожидаются в середине этой недели и в целом в октябре.