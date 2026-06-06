В Крыму национализируют теневое имущество украинских олигархов

Основной объем имущества украинских олигархов в Крыму национализирован, власти ведут работу по объектам, переоформленным на аффилированных лиц. Об этом сообщил в интервью ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума председатель Государственного совета Республики Крым. Ранее Владимир Константинов сообщил в интервью ТАСС, что национализировано порядка 6 тыс. объектов, от их реализации и аренды в бюджет привлечено порядка 14 млрд рублей.

Работа эта не прекращается. Основные, наиболее знаковые, наиболее резонансные проекты уже реализованы, но очень много смешанных проектов, с которыми разбираются тщательно. Весь Крым, вся экономика Крыма по большей части была украинская. За тот период времени, когда отношение к ним было лояльным, они очень много успели перепрятать: [были] переоформлены какие-то российские компании — продажа, либо лжепродажа, — сообщил Константинов.

Он отметил, что в период при украинской власти владельцы таких спорных предприятий не инвестировали в них, а извлекали максимальную прибыль, выводя оборотные средства, оставляя фактически на грани банкротства. «Эта работа очень полезна для экономики Крыма. Мы получим гораздо выше уровень эффективности экономики, — резюмировал Константинов.

По его словам, такие предприятия, прошедшие стадию национализации, уже наращивают мощности.

Депутаты Госсовета Крыма 18 октября 2022 года приняли закон о возможности признать собственностью республики имущество недружественных стран и их граждан. Были национализированы активы АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», судостроительного завода «Залив», имущество ООО «Руслайн ко», «Мегастроя», а также, в частности, недвижимость Владимира Зеленского, певицы Джамалы, бывшего премьера Украины Арсения Яценюка. Собственностью Крыма также стало имущество ЗАО «Ялтинская киностудия», ООО «Отель «Бристоль» в Ялте, ПАО «Платинум банк», ПАО «Укрсоцбанк», АО «Международный детский медицинский центр «Чайка», ООО «Каракаш агро», АО «Пансионат». Всего в регионе с 2022 года были национализированы объекты недвижимости порядка 500 физических и юридических лиц.

О форуме

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

источник: ТАСС

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