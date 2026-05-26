В Крыму национальные медиа сохраняют языки и культуру народов полуострова — Дмитрий Киселёв

В Крыму сегодня работают около двух десятков национальных медиа, и это не квота на экзотику, а зеркало реальной жизни полуострова. Так мы сохраняем языки народов полуострова, историю, религии, искусство, традиции и обряды, храним память о достижениях народов Крыма, – сказал Киселев.

Он отметил, что форум направлен на то, чтобы подтвердить и укрепить силу общей межнациональной братской работы в журналистике во имя мира и процветания народов Крыма.

Если бы не общий порыв в Крымскую весну, то трудно представить, что было бы на этой священной земле. Пусть та энергия питает нас бесконечно, — отметил Киселев.

Гендиректор «Россия сегодня» подчеркнул, что форум «Многоголосье Крыма» организован в Год единства народов России. Он напомнил, что исторически Россия, в отличие от большинства стран Европы, никогда не была колониальной страной, как бы ни хотели переписать историю многие из современны политиков.

Россия и сегодня – за справедливый миропорядок, где есть место всему разнообразию культур, укладов жизни и вероисповеданий. А внешнее давление лишь сплачивает нас еще больше, — подчеркнул он.

Руководитель регионального подразделения медиагруппы «Россия сегодня» в Симферополе Елена Черышева, обращаясь к участникам форума, отметила, что медиагруппе «Россия сегодня» очень близка тема народного единства.

Когда попадаешь в головной офис в Москве, можно услышать несколько десятков языков. У нас трудятся представители 80 национальностей, и живут они в разных уголках мира. И мы уважаем и ценим друг друга. Наша с вами страна, бесспорно, уникальна! В том числе и тем, что сила ее заключается в крепкой дружбе народов, — подчеркнула она.

СПРАВКА: Форум «Многоголосье Крыма» посвящен актуальным вопросам межнационального согласия на полуострове и приурочен к Году единства народов России. Организаторы – крымское подразделение медиагруппы «Россия сегодня» и Государственный комитет по делам межнациональных отношений республики. В рамках мероприятия знаковые гости проведут дискуссии на темы «Крым: диалог культур в медиа», «Сила в единстве: многонациональность в зоне проведения СВО» и «Взаимодействие Крыма и исторических территорий: диалог культур, путь к согласию».

источник: РИА Новости Крым