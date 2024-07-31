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В у найден фрагмент головы терракотовой фигурки богини Афродиты
фото: © Алексей Павлишак/ТАСС

В Крыму найден фрагмент головы терракотовой фигурки богини Афродиты

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:59 31.07.2024

Археологи обнаружили фрагмент головы терракотовой фигурки, изображающий, предположительно, богиню красоты Афродиту, на античном городище Артезиан в восточной части Крыма. Об этом ТАСС сообщил руководитель экспедиции, профессор кафедры истории древнего мира и средних веков Московского государственного педагогического университета Николай Винокуров.

Обнаружен фрагмент головы богини, скорее всего, Афродиты, позднеэллинистического времени. Находка была обнаружена в слое над жилым горизонтом второй половины III века н.э. Уникальность — в очень высоком качестве работы. Изготовлена была в мастерской, которая существовала на Артезиане в те времена, — цитирует ТАСС Николая Винокурова.

Он предположил, что находка может подтвердить мнение о существовании культа Афродиты у жителей Артезиана, которая, по всей видимости, была на третьем месте в сонме почитаемых богов после богини плодородия Деметры и матери богов Кибелы.

Ранее Винокуров сообщал ТАСС, что в нынешнем полевом сезоне археологи и волонтеры Артезианской археологической экспедиции в Крыму нашли подтверждение более древнего происхождения античного городища Артезиан. Был обнаружен фрагмент кратера — древнего сосуда для смешивания вина с водой. Это самая ранняя античная находка на городище Артезиан, она относится к VII-VI векам до н.э. Также были обнаружены монеты от античных до средневековых, соответствующие всем этапам жизни городища.

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О городище

Городище Артезиан расположено в Ленинском районе Республики Крым. Это крупная крепость со сложной планировкой разновременных жилых кварталов и оборонительных сооружений. Городище было одним из передовых форпостов в системе боспорских укреплений, оберегавших жизненно важные центры Боспорского царства от кочевников, вторгавшихся в Крым со стороны Перекопа.

На территории Артезиана археологи обнаружили множество драгоценных находок. Среди артефактов последних лет мраморная голова, которая, предположительно, принадлежит статуе царя Фарнака в образе Зевса и датируется I веком до н.э. Также были обнаружены остатки храма Зевса Генарха.

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