В Крыму назначен руководитель республиканского минтранса. Временный?

Глава РК Сергей Аксёнов своим указом назначил врио министра транспорта Республики Николая Лукашенко.
Возложить временно исполнение обязанностей министра транспорта Республики Крым на Лукашенко Николая Николаевича, заместителя министра транспорта Республики Крым, – говорится в документе.
Ранее Глава РК принял отставку министра транспорта Крыма Евгения Исакова. Традиционно, с формулировкой «по собственному желанию».
Отметим, что сегодня же
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