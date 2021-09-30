В Крыму назначен руководитель республиканского минтранса. Временный?

Глава РК Сергей Аксёнов своим указом назначил врио министра транспорта Республики Николая Лукашенко.

Указ

Возложить временно исполнение обязанностей министра транспорта Республики Крым на Лукашенко Николая Николаевича, заместителя министра транспорта Республики Крым, – говорится в документе.

Ранее Глава РК принял отставку министра транспорта Крыма Евгения Исакова. Традиционно, с формулировкой «по собственному желанию».

Отметим, что сегодня же опубликован указ об увольнении министра здравоохранения Крыма Александра Остапенко, об отставке которого мы сообщали накануне.