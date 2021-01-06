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В Крыму назначены дополнительные пригородные поезда и повысилась плата за проезд в электричках
Фото: ЮППК

В Крыму назначены дополнительные пригородные поезда и повысилась плата за проезд в электричках

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 13:41 06.01.2021

Как сообщает Южная пригородная, пассажирская компания (ЮППК), осуществляющая железнодорожные пассажироперевозки в Крыму, в целях улучшения качества обслуживания с 1 января 2021 года назначены дополнительные пригородные поезда:

— № 7114/7113 сообщением «Феодосия — Симферополь»,  отправлением со станции Феодосия в 17:20, прибытием на станцию Симферополь 21:20;

— № 7120/7119 сообщением «Симферополь — Феодосия», отправлением со станции Симферополь в 19:55, прибытием на станцию Феодосия 23:40;

— № 7143 сообщением «Симферополь — Севастополь», отправлением со станции Симферополь в 22:05, прибытием на станцию Севастополь 23:40;

— № 7144 сообщением «Севастополь — Симферополь», отправлением со станции Севастополь в 20:15, прибытием на станцию Симферополь 21:45.

Также сообщаем, что с 1 января изменяется стоимость проезда в пригородных поездах Компании по территории Республики Крым и г. Севастополь с 1,57 руб. до 1,62 руб. за пассажиро-километр, по территории Краснодарского Края устанавливается зонный тариф в размере 39 рублей за одну десятикилометровую зону, — сообщили в ЮППК.

На деле, повышение цены – незначительное. Например, стоимость билета на электропоезд по маршруту «Симферополь – Джанкой» составит 147,42 руб. вместо 142,87 руб.

По маршруту «Анапа — Керчь» стоимость проезда составит 461,28 руб., вместо 439 руб.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов и стоимостью проезда на пригородных маршрутах можно онлайн – на сайте ЮППК и в мобильном приложении «В путь – билеты на электрички».

В Крыму назначены дополнительные пригородные поезда и повысилась плата за проезд в электричках

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