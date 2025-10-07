В Крыму назначены новые судьи федеральных судов

Управление Судебного департамента в Республике Крым информирует: Указом Президента Российской Федерации от 06.10.2025 №706 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» назначены:
- заместителем председателя Крымского гарнизонного военного суда – Быков Вячеслав Сергеевич;
- заместителем председателя Арбитражного суда Республики Крым – Ловягина Юлия Юрьевна;
- судьей Верховного Суда Республики Крым – Лобунская Тамара Андреевна;
- судьей Киевского районного суда города Симферополя – Ковтун Александр Дмитриевич;
- судьей Центрального районного суда города Симферополя – Бугаева Лариса Григорьевна;
- судьей Керченского городского суда Республики Крым – Титова Наталья Васильевна;
- судьей Кировского районного суда Республики Крым – Софиенко Софья Витальевна;
- судьей Ленинского районного суда Республики Крым – Кондрак Леонид Ленурович;
- судьей Ленинского районного суда Республики Крым – Чернякова Юлия Геннадиевна;
- судьей Нижнегорского районного суда Республики Крым – Стрижак Антон Владимирович;
- судьей Симферопольского районного суда Республики Крым – Поверенная Наргис Хасановна.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: суды Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: суды Крыма