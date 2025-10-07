Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Суды Крыма | В Крыму назначены новые судьи федеральных судов
Новости Республики

В Крыму назначены новые судьи федеральных судов

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 12:55 07.10.2025

Управление Судебного департамента в Республике Крым информирует: Указом Президента Российской Федерации от 06.10.2025 №706 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» назначены:

  • заместителем председателя Крымского гарнизонного военного суда – Быков Вячеслав Сергеевич;
  • заместителем председателя Арбитражного суда Республики Крым – Ловягина Юлия Юрьевна;
  • судьей Верховного Суда Республики Крым – Лобунская Тамара Андреевна;
  • судьей Киевского районного суда города Симферополя – Ковтун Александр Дмитриевич;
  • судьей Центрального районного суда города Симферополя – Бугаева Лариса Григорьевна;
  • судьей Керченского городского суда Республики Крым – Титова Наталья Васильевна;
  • судьей Кировского районного суда Республики Крым – Софиенко Софья Витальевна;
  • судьей Ленинского районного суда Республики Крым – Кондрак Леонид Ленурович;
  • судьей Ленинского районного суда Республики Крым – Чернякова Юлия Геннадиевна;
  • судьей Нижнегорского районного суда Республики Крым – Стрижак Антон Владимирович;
  • судьей Симферопольского районного суда Республики Крым – Поверенная Наргис Хасановна.
источник: пресс-служба УСД в Республике Крым
0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 17

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x