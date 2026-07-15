Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | Транспорт Крыма | В Крыму назначили дополнительные остановки для пригородных поездов
Новости Республики

В Крыму назначили дополнительные остановки для пригородных поездов

Опубликовал: news-parser в Транспорт Крыма 10:49 15.07.2026

Для нескольких пригородных поездов в Крыму с 15 июля назначили дополнительные остановки. Об этом сообщает Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК).

Речь идет об остановочных пунктах 1452 км и 1450 км для следующих электричек:

  • №6630 сообщением Симферополь — Джанкой (отправлением со станции Симферополь в 19:20);
  • № 7202/7201 сообщением Инкерман-1 — Евпатория (отправлением со станции Инкерман-1 в 7:42).
Остановочный пункт 1450 км для пригородных поездов:
  • №6646/6645 сообщением Симферополь — Евпатория (отправлением со станции Симферополь в 11:15);
  • №6652/6651 сообщением Симферополь — Евпатория (отправлением со станции Симферополь в 15:50);
  • №6672/6671 сообщением Евпатория — Симферополь (отправлением со станции Евпатория в 5:35).

Ознакомиться с подробным расписанием можно на сайте предприятия.

Узнайте больше:  В Крыму приостановили движение троллейбуса от Симферополя до Алушты

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 9

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.