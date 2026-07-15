В Крыму назначили дополнительные остановки для пригородных поездов

Для нескольких пригородных поездов в Крыму с 15 июля назначили дополнительные остановки. Об этом сообщает Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК).
Речь идет об остановочных пунктах 1452 км и 1450 км для следующих электричек:
- №6630 сообщением Симферополь — Джанкой (отправлением со станции Симферополь в 19:20);
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№ 7202/7201 сообщением Инкерман-1 — Евпатория (отправлением со станции Инкерман-1 в 7:42).
- №6646/6645 сообщением Симферополь — Евпатория (отправлением со станции Симферополь в 11:15);
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№6652/6651 сообщением Симферополь — Евпатория (отправлением со станции Симферополь в 15:50);
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№6672/6671 сообщением Евпатория — Симферополь (отправлением со станции Евпатория в 5:35).
Ознакомиться с подробным расписанием можно на сайте предприятия.
источник: РИА Новости Крым
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