В Крыму назовут лучших мастеров сувенирной продукции

Конкурс проводится с целью сохранения и возрождения народно-культурных промыслов и ремесленной деятельности в регионе и в целом поспособствует развитию туристского потенциала Республики Крым.
Конкурс выявит лучшие предприятия и мастеров, создающих сувенирную продукцию на территории Республики Крым.
Как отметил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий, Министерство выступило с инициативой проведения конкурса для того, чтобы систематизировать разнообразную сувенирную продукцию с крымским колоритом.
Наша задача показать разнообразие и уникальность крымских сувениров. Выделить продукцию крымского производства, те уникальные «подарки из Крыма» которые создают наши ремесленники. Это украшения и куклы, изделия из камня, жести и серебра, керамика и кожа, стекло и шитье. Замечательные изделия для интерьера, кружева, свечи, косметика и мыло и многое другое. Каждый такой сувенир сочетает в себе традиции и историко-культурные ценности нашего многонационального региона,- цитирует пресс-служба министра.
По его словам, все что сделано мастерами Крыма «дышит» Крымом и является по-настоящему крымским памятным подарком.
Рассказать о наших мастерах, показать их работы, популяризировать ручной труд ремесленника – такие цели ставят перед собой организаторы конкурса, — отмечает Сергей Ганзий.
Номинантами Конкурса могут быть производители сувенирной продукции, осуществляющие деятельность и зарегистрированные на территории Республики Крым согласно номинациям: «Этнографический сувенир»; «Сувенир территории»; «Музейный сувенир»; «Событийный сувенир»; «Сувенир-игрушка»; «Линейка сувенирной продукции»; «Гастрономический сувенир».
Участвовать в конкурсе могут те, кто изготавливает свою продукцию и зарегистрирован на территории Крыма, а именно физлица, индивидуальные предприниматели и юрлица.
Подробнее о конкурсе, положение и заявка на участие.
Конкурс будет проходить в несколько этапов:
- с 1 по 30 апреля – приём и регистрация заявок;
- с 5 по 26 мая – проверка заявок на соответствие;
- с 5 по 23 мая – заседание экспертной комиссии и очная презентация сувенирной продукции от участников;
- со 2 по 10 июня – финальный этап, торжественное вручение дипломов победителям.
источник: по информации пресс-службы Министерства курортов и туризма Республики Крым
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