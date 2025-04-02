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В Крыму назовут лучших мастеров сувенирной продукции
иллюстрация: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

В Крыму назовут лучших мастеров сувенирной продукции

Опубликовал: КрымPRESS в Бизнес 13:30 02.04.2025

В Крыму определят лучших мастеров сувенирной продукции. Ежегодный конкурс сувенирной продукции «Крымский сувенир» стартовал 1 апреля. Он учрежден Государственным Советом Республики Крым в 2025 году и проводится совместно с Министерством курортов и туризма Республики Крым.

Конкурс проводится с целью сохранения и возрождения народно-культурных промыслов и ремесленной деятельности в регионе и в целом поспособствует развитию туристского потенциала Республики Крым.

Конкурс выявит лучшие предприятия и мастеров, создающих сувенирную продукцию на территории Республики Крым.

Как отметил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий, Министерство выступило с инициативой проведения конкурса для того, чтобы систематизировать разнообразную сувенирную продукцию с крымским колоритом.

Наша задача показать разнообразие и уникальность крымских сувениров. Выделить продукцию крымского производства, те уникальные «подарки из Крыма» которые создают наши ремесленники. Это украшения и куклы, изделия из камня, жести и серебра, керамика и кожа, стекло и шитье. Замечательные изделия для интерьера, кружева, свечи, косметика и мыло и многое другое. Каждый такой сувенир сочетает в себе традиции и историко-культурные ценности нашего многонационального региона,- цитирует пресс-служба министра.

По его словам, все что сделано мастерами Крыма «дышит» Крымом и является по-настоящему крымским памятным подарком.

Рассказать о наших мастерах, показать их работы, популяризировать ручной труд ремесленника – такие цели ставят перед собой организаторы конкурса, — отмечает Сергей Ганзий.

Номинантами Конкурса могут быть производители сувенирной продукции, осуществляющие деятельность и зарегистрированные на территории Республики Крым согласно номинациям: «Этнографический сувенир»; «Сувенир территории»; «Музейный сувенир»; «Событийный сувенир»; «Сувенир-игрушка»; «Линейка сувенирной продукции»; «Гастрономический сувенир».

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Участвовать в конкурсе могут те, кто изготавливает свою продукцию и зарегистрирован на территории Крыма, а именно физлица, индивидуальные предприниматели и юрлица.

Подробнее о конкурсе, положение и заявка на участие.

Конкурс будет проходить в несколько этапов:

  • с 1 по 30 апреля – приём и регистрация заявок;
  • с 5 по 26 мая – проверка заявок на соответствие;
  • с 5 по 23 мая – заседание экспертной комиссии и очная презентация сувенирной продукции от участников;
  • со 2 по 10 июня – финальный этап, торжественное вручение дипломов победителям.

источник: по информации пресс-службы Министерства курортов и туризма Республики Крым

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