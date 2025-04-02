В Крыму назовут лучших мастеров сувенирной продукции

Конкурс проводится с целью сохранения и возрождения народно-культурных промыслов и ремесленной деятельности в регионе и в целом поспособствует развитию туристского потенциала Республики Крым.

Конкурс выявит лучшие предприятия и мастеров, создающих сувенирную продукцию на территории Республики Крым.

Как отметил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий, Министерство выступило с инициативой проведения конкурса для того, чтобы систематизировать разнообразную сувенирную продукцию с крымским колоритом.

Наша задача показать разнообразие и уникальность крымских сувениров. Выделить продукцию крымского производства, те уникальные «подарки из Крыма» которые создают наши ремесленники. Это украшения и куклы, изделия из камня, жести и серебра, керамика и кожа, стекло и шитье. Замечательные изделия для интерьера, кружева, свечи, косметика и мыло и многое другое. Каждый такой сувенир сочетает в себе традиции и историко-культурные ценности нашего многонационального региона,- цитирует пресс-служба министра.

По его словам, все что сделано мастерами Крыма «дышит» Крымом и является по-настоящему крымским памятным подарком.

Рассказать о наших мастерах, показать их работы, популяризировать ручной труд ремесленника – такие цели ставят перед собой организаторы конкурса, — отмечает Сергей Ганзий.

Номинантами Конкурса могут быть производители сувенирной продукции, осуществляющие деятельность и зарегистрированные на территории Республики Крым согласно номинациям: «Этнографический сувенир»; «Сувенир территории»; «Музейный сувенир»; «Событийный сувенир»; «Сувенир-игрушка»; «Линейка сувенирной продукции»; «Гастрономический сувенир».