В Крыму назвали две наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли

Общепит и отдых.

В ходе очередного заседания оперативного штаба по коронавирусу Глава РК Сергей Аксёнов заявил, что «урортная сфера и общепит – наиболее пострадавшие сферы деятельности» в Крыму.

Вчера долго спорили по поводу поддержки всех курортных организаций. Мы понимаем, что путевки были проданы ранее, и полученные деньги потратили на благоустройство. Сегодня у курортной сферы нет средств, чтобы вернуть туристам. Сегодня обдумаем, посчитаем — цифры должны быть конкретными под каждый объект размещения, — рассуждает о возможной денежной помощи турбизнесу (в большей степени отелям и санаториям) Аксёнов.

По его словам, перед властями стоит задача, «найти такой рецепт решения вопроса, чтобы ни турист, ни курортник не пострадали».

В условиях туманных перспектив курортного сезона-2020, задача архисложная.