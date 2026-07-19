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В Крыму назвали заветную мечту Зеленского
источник фото: © Telegram Владимира Зеленского

В Крыму назвали заветную мечту Владимира Зеленского

Опубликовал: news-parser в Актуально 12:28 19.07.2026

Глава киевского режима Владимир Зеленский затягивает конфликт на Украине, поскольку хочет продолжать получать западное финансирование. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Их задача – сделать все, чтобы западные деньги не заканчивались вплоть до пенсии Зеленского. Это их заветная мечта, отсюда постоянные провокации в отношении России и желание как можно дольше затянуть военный конфликт, – цитирует Константинова РИА Новости.

По его словам, киевский режим продолжает политику уничтожения украинского народа ради собственного обогащения.

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Украинцы, предавшие в себе русские корни, навсегда останутся расходным человеческим материалом для западной цивилизации, заявлял ранее Константинов. По его мнению, вернуть Украину в лоно Русского мира в ближайшей исторической перспективе вряд ли удастся, поскольку правящий там бандеровский режим очень много сделал для уничтожения любых точек опоры, с помощью которых можно было бы попытаться восстановить на Украине русскость.

источник: РИА Новости Крым

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