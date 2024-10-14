В Крыму названы лучший вожатый и вожатская команда

С 12 по 13 октября в Республике Крым состоялся Чемпионат вожатского мастерства, организованный при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и грантового конкурса «Росмолодежь. Гранты: Микрогранты». Проект стал победой Дарьи Помозовой, бойца Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Чемпионат объединил студентов-педагогов со всего Крыма, которые соревновались за звание «Лучшего вожатого» и «Лучшей вожатской команды». Участники продемонстрировали свои профессиональные навыки и творческий подход к организации детского отдыха.

По итогам соревнований, звание «Лучший вожатый» было присвоено Илье Кожевникову, бойцу студенческого педагогического отряда «Матрешка», а «Лучшей вожатской командой» стал студенческий педагогический отряд «Фурия».

Участие в Чемпионате вожатского мастерства для меня – это возможность раскрыть свои профессиональные навыки, показать уровень подготовки и получить новый опыт. Мы работаем не только для того, чтобы стать лучшими, но и для того, чтобы помочь каждому ребенку раскрыться и найти себя, – отмечает победитель в номинации «Лучший вожатый» Илья Кожевников.

Чемпионат включал разнообразные этапы: участники презентовали свои команды и педагогические портфолио, проводили интерактивные выставки, разрабатывали авторские системы работы с временным детским коллективом и участвовали в интеллектуальных конкурсах. Также они продемонстрировали навыки создания видеороликов и предложили свои идеи по стимулированию детских коллективов.

Проект направлен на выявление и подготовку высококвалифицированных вожатых, а также на удовлетворение кадровых потребностей детских оздоровительных лагерей в Крыму. Особое внимание уделялось образовательной составляющей: мастер-классы и тренинги, проведенные в рамках чемпионата, помогли участникам повысить уровень своего мастерства и получить ценные советы от экспертов.

Информация предоставлена пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

Просмотры: 12